مسلسلات المتحدة تتصدر الترند.. ملخص أحداث الحلقة الرابعة عشرة لـ3 أعمال

تصدَّر عدد من مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤشرات البحث عبر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ملخص أحداث الحلقة الرابعة عشرة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية (فيديو)

واستعرضت القناة الأولى، ملخص أحداث الحلقات الرابعة عشرة، من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية، التي لاقت إقبالًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها مسلسلات: "إمبراطورية ميم"، بطولة الفنان خالد النبوي، مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة الفنان أحمد مكي، ومسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني، ومسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني، و"كامل العدد +1" لدينا الشربيني.

أحداث الحلقة الـ14 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية

مسلسل بابا جه

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل بابا جه، نجاح شقيق ولاء في جذب مستثمر معهما في مشروع بابا جه، مقابل 30 مليون جنيه، حيث بدأت الحلقة بمفاجأة "هشام بأنه ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح معروفا في الشارع وله معجبون، واستمر في عمله كـ أب للإيجار وجاء له 135 أوردر خلال ساعتين، وشجعته زوجته "ولاء - نسرين أمين" على هذا العمل، وشاركته في العمل.

تغيب "هشام" عن حضور حفل عيد ميلاد ابنته جودي بسبب انشغاله في أوردر مع الطفل آدم الذي كان يحتفل معه بعيد ميلاده، وتأثرت جودي بتغيب والدها، وننشرت ولاء - نسرين أمين، إعلان لوظيفة أب للإيجار على مواقع التواصل الاجتماعي ليساعدوا هشام في العمل.

مسلسل بابا جه: أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

مسلسل إمبراطورية ميم

شهدا الحلقة نزاعا بين خالد النبوي وابنته بسبب تكسيرها أحد المحلات، وغيرة كبيرة تشعر بها مايا بسبب معاملة والدها لـ مي، وبعد ذلك يذهب أولاد مختار إليه، محاولين إقناعه بمصالحة مايا، ولكنه يصمم على موقفه.

وتجمع أولاد مختار من أجل الوقوف بجانب مايا، التي ظهرت هي الأخرى وهي منهارة بغرفتها وهي تحلق شعرها، ودخل مختار إلى الغرفة وتفاجأ بمنظر مايا وسط إخوتها الذين ذهبوا ليهونوا عليها، وخرج من الغرفة دون أي تعليق منه.

مسلسل إمبراطورية ميم: خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل الكبير أوي

بدأت الحلقة، بانقلاب المقلب الذي كان ينفذه جوني لحقيقة، بعد أن ألقى نفادي تعويذة حقيقية ليفاجئ الجميع بظهور عفريتة، وهي الفنانة شيماء سيف، التي تظهر بدور ضيفة شرف.

ويعترف نفادي بالحقيقة للكبير، ويخبره بأن هجرس وجوني أجبراه أن يتخفى بهذا الشكل، ويساعدهما في تنفيذ المقلب وخداع الكبير، بينما قال نفادي تعويذة حقيقية، ولم يكن يعرف أن المقلب سيتحول لحقيقة، وتغضب العفريتة شيماء سيف من جوني، بسبب ما فعله، وتخفيه، ليفاجئ الجميع بعدم وجوده ويسألونها أين أخفته؟، ويطلب منها الكبير أن تعيده مرة أخرى.

مسلسل الكبير أوى 8: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.