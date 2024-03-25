يحيي وكنوز3- نورة- سر المسجد.. ماذا ينتظرنا في الحلقة القادمة من مسلسلات الأطفال؟

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، ملخص أحداث الحلقة الرابعة عشرمن مسلسلات الأطفال.

دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسلات الأطفال

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسلات الأطفال.

مسلسل «سر المسجد»

بدأت حلقة مسلسل «سر المسجد» بحديث بين الشيخ صلاح وسيف وصديقه، وأخبرهم أن المسجد يحتاج إلى تصليح «الجزامة» الموجودة بداخله، فسأله سيف عن أهمية «الجزامة» داخل المسجد خاصة أن أثناء ذهابه للمسجد مع والده من قبل لم يكن هناك «جزامة»، وكان المصلون يتركون أحذيتهم خارج المسجد دون نظام.

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، واهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق، وبدأت، أحداث الحلقة حول تكاسل الأطفال عن الصلاة وكيف يمكن للآباء والأمهات التغلب على تلك المشكلة دون نهر الأبناء، وجعلهم يقبلون على الصلاة وخاصة في المساجد.

مسلسل «يحيى والكنوز الجزء 3»

كما تناولت الحلقة 14 من مسلسل «يحيى والكنوز الجزء 3»، هجوم التتار على مصر، وقيام سيف الدين قطز بخلع نور الدين علي بن أيبك، وتسلم الحكم سلطانا على مصر بعد ما يقرب من 3 سنوات لحكم نور الدين.

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، حول مغامرات يحيى وكنوز في أرض الحكايات، حيث يكشف الموسم الثالث عن تأثير التكنولوجيا ودورها المؤثر في مختلف المجالات.

مسلسل «نورا»

أما عن الحلقة 14 من مسلسل «نورا»، بدأت بنورا وهي نائمة تحلم بكونها تجري بالكأس، وتلحقها يارا وتحاول أخذ الكأس منها، لكن أخو نورا يظهر ويأخذ الكأس، وبعدها تستيقظ نورا، وخلال أحداث الحلقة تظهر يارا وهي تتحدث مع الجميع عن أن نورا كانت تسير معها من قبل لأنها كانت محبوبة من الجميع.

والمسلس تدور قصته حول الدعوة لعالم جديد خالٍ من العنف والكراهية والصراعات وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى للارتقاء بالذوق العام والفن الراقى الذى يمحو القبح والإسفاف من حياتنا.