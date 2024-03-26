أول تعليق من صفاء أبوالسعود على نجاح "يوميات صفصف"

عبّرت الإعلامية صفاء أبوالسعود عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسلها الإذاعي الجديد "يوميات صفصف" الذي يُعرض ضمن خطة المسلسلات الإذاعية في شهر رمضان الحالي ٢٠٢٤.

وقالت صفاء أبوالسعود في تصريحات صحفية لها اليوم؛ إنها لم تتوقع نجاح المسلسل الإذاعي ومتابعة الجمهور له؛ مشيرة إلى أن المسلسلات الإذاعية لا تقل أهمية عن المسلسلات التليفزيونية؛ مؤكدة أن الجمهور لا يستغني نهائيا عن الراديو في أي مكان؛ سواء في المنزل أو السيارة؛ أو العمل.

وأشارت إلى أن تجربة المسلسل الإذاعي "يوميات صفصف" تجربة مميزة بشكل كبير؛ معبرة عن سعادتها بمشاركة عدد من النجوم في المسلسل؛ منهم أحمد صيام، حلمي فودة، نجاح حسن، وعبير مكاوي؛ وهو من تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاتة.

"يوميات صفصف" حلقات متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي وترصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية في شهر رمضان مثل العزومات، ريجيم رمضان، برامج الطبخ، زينة رمضان وكحك العيد. تُعرض الحلقات يوميا الساعة الرابعة عصرا على العديد من المنصات الرقمية مثل "فيسبوك، يوتيوب، أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور".

كما يُعرض للفنانة صفاء أبوالسعود مسلسل إذاعي آخر يحمل اسم "حمادة قلب الأسد" على إذاعة راديو مصر؛ حيث يتم عرض العمل في الساعة الرابعة و35 دقيقة قبل وقت الإفطار مباشرة. المسلسل من تأليف وإخراج عمرو عبده دياب، وبطولتها مع كل من خالد سرحان ومروة عبدالمنعم.