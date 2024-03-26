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فن

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 1.. مشكلات رانيا يوسف وشريف منير الزوجية تؤثر سلبا على أولادهم

مسلسل بقينا إتنين
مسلسل بقينا إتنين الحلقة 1

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير أحداث شيقة ومثيرة حول "أدهم أباظة" الذي يجسده النجم شريف منير، و"ياسمين الجمال" التي تجسدها رانيا يوسف.

مسلسل بقينا اتنين تفاصيل أحداث الحلقة الأولى 

وخلال الحلقة 1 من مسلسل بقينا اتنين ذهب كل من "أدهم أباظة" و"ياسمين الجمال" إلى طبيب نفسي للشكوى من مشكلاتهم الزوجية وما يزعج كل طرف من الآخر ليكتشف الطبيب تأثير كلا منهما على أبنائهم “ريم” التي تجسد دورها الفنانة نانسي هلال و"مروان" الذي يجسد دوره الفنان زياد الشرقاوي.

وتصاب ابنتهما "ريم" التي تجسدها نانسي هلال بحالة خوف ورعب من الزواج، بسبب ما تتابعه في علاقة والدها ووالدتها، في حين يصاب ابنهما "مروان" الذي يجسده زياد الشرقاوي، بإكتئاب بسبب حب والده لكرة القدم وخاصة نادي الزمالك، ويقرر أن يلعب "كيك بوكس" بدون علم والده.

مسلسل بقينا اتنين.. مواعيد عرضه على قناة cbc

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أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين  بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

قصة مسلسل بقينا اتنين

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

يعرض مسلسل بقينا اتنين عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية

قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

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مسلسل بقينا اتنين لـ " شريف منير و رانيا يوسف تفاصيل أحداث الحلقة 1

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موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل بقينا إتنين لـ شريف منير ورانيا يوسف

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