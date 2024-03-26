الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إشادات واسعة بنهايات مسلسلات النصف الأول من الموسم الرمضاني

مسلسلات النصف الأول
مسلسلات النصف الأول رمضان 2024

حققت المسلسلات التلفزيونية التي عرضت ضمن النصف الأول من شهر رمضان والتي تنتمي إلى نوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة، ردود أفعال قوية من الجمهور خاصة بعد عرض الحلقات الأخيرة والتي شهدت العديد من الأحداث الهامة وغير المتوقعة واحتوت على مفاجآت عديدة للجمهور.

 

وأشاد الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنهايات تلك الأعمال وكان أبرزها مسلسل "بابا جه" الذي يخوض بطولته النجم أكرم حسني وتضمن الحلقة الأخيرة ظهور خاص لأولاده الحقيقيين "روبا وياسين" ضمن الأحداث حيث ظهرا وهما يبحثان عن أب للإيجار بسبب غياب والدهما أكرم حسني في التصوير لفترة طويلة، ليجيب أكرم منفعلا: "يلا اتفضلوا على البيت وبلاش دلع أنا بعمل كل ده لمين مهو ليكو" في لمحة مميزة ومختلفة في المسلسل.

 

كما تلقى مسلسل "سر إلهي" بطولة النجمة روجينا حفاوة كبيرة منذ بدء عرض أولى حلقاته خلال موسم رمضان الحالي حتى الحلقة الأخيرة وحقق ردود فعل واسعة وكان من أكثر المسلسلات بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر التريند بشكل شبه يومي.


كما سيطرت حالة من الحزن على الجمهور نتيجة انتهاء حلقات المسلسل من خلال منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن أبرزها: "المسلسل تحفه أنا زعلان أنه خلص"، "مضايق أن المسلسل خلاص خلص"، فضلا عن العديد من التعليقات التي أشادت بأداء روجينا ومخرج المسلسل رؤوف عبد العزيز.

 

وفي لمحة إنسانية من صناع مسلسل كامل العدد +1 تضمنت أحداث الحلقة الأخيرة تخليد روح الفنان الراحل مصطفى درويش ويعتبر هذا التخليد الثاني بعد أن ظهر بصور له في الحلقة الأولى من العمل، وظهر في الحلقة الأخيرة الفنان شريف سلامة أمام قبر "درويش" ووجه له بعض الكلمات المؤثرة والتي نصت على: "أنت وحشتنا كلنا" مما جعل الجمهور يشيد بصناع العمل لحرصهم على تخليد روح الفنان الراحل فضلا عن أحداث المسلسل طوال الـ15 حلقة التي لمست قلوب الجمهور.

 

ومن ضمن أعمال النصف الأول مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر والذي استطاعا أن يجذبا الجمهور لهما بأداءهما البسيط والسهل من خلال أحداث المسلسل وقدم الثنائي أداء السهل الممتنع كما جمعت بينهما كمياء فنية منذ ظهورهما سويا في الحلقات الأولى من العمل واستطعا أن يجذبا الجمهور لهما بموهبتهم التي كانت سببا في نجاح العمل وتحقيقه ردود أفعال قوية.

 

وأثبت عصام عمر وأحمد داش نجاح البطولة الشبابية في دراما رمضان 2024 وذلك بعد أن اعتقد البعض أن تقديم عمل بطليه من الشباب يعتبر مجازفة كبيرة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وحقق العمل ردود أفعال قوية وتفاعل معه الجمهور وتصدر المسلسل التريند بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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