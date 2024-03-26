بقينا إتنين الحلقة 1.. شريف منير زمالكاوي متعصب لـ"تي شيرت" النادي الأبيض

مسلسل بقينا إتنين.. ظهر الفنان شريف منير خلال الحلقة الأولى، مرتديًا “تي شيرت” نادي الزمالك، في أول أيام العرض عبر قنوات “سي بي سي”.

مسلسل بقينا إتنين الحلقة الأولى

خلال احداث مسلسل بقينا إتنين الحلقة الأولى ، جلس "أدهم أباظة" الفنان شريف منير، رفقة ابنه "مروان" لمتابعة إحدى لقاءات النادي الأبيض، وقد سيطر التوتر على “أدهم” طوال فترة متابعته للمباراة.

وتدخل "ياسمين الجمال" الفنانة رانيا يوسف ضمن احداث مسلسل بقينا إتنين الحلقة الأولى ، إلى المطبخ لتجد والدتها الفنانة ميمي جمال، تجهز الأكل استعدادا لاستقبال الضيوف.

وينزعج "أدهم" من وجودهم بسبب انتمائهم للنادي الأهلي الغريم التقليدي للزمالك.



مسلسل بقينا اتنين

ويصاب "مروان" زياد الشرقاوي، بالاكتئاب بسبب حب والده للكرة ولنادي الزمالك ويقرر أن يلعب "كيك بوكس" دون علم والده.

بقينا اتنين

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا إتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

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مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

قناة CBC DRAMA

البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC العامة