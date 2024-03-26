مسلسل بقينا اتنين لـ " شريف منير و رانيا يوسف " الحلقة 1.. طلاق "أدهم" و"ياسمين" في ذكرى زواجهما

مسلسل بقينا اتنين الحلقة الأولى.. يخوض بطولة العمل شريف منير ورانيا يوسف وانطلقت أولى اليوم الثلاثاء، أولى حلقات المسلسل عبر قنوات “سي بي سي” الفضائية ومنصة “واتش ات” الرقمية.

مسلسل بقينا اتنين تفاصيل أحداث الحلقة 1

تفاجأت رانيا بنسيان شريف لعيد زواجهما مما أثار غضبها إلا أنه سرعان ما ينجح في احتوائها بقبلة على الرأس ويطلب منها أن تشتري الهدية التي تناسبها، فتغضب لأنها تتمنى أن يقوم هو بشراء الهديه بنفسه.

وانتهت الحلقة بمشهد ذهاب شريف منير منفردا إلى المنزل، تلحق به رانيا يوسف، وقبل الدخول إلى المنزل تحدث المفاجأة، إذ يتحدثا معا بغضب وينفعل كلا منهم على الأخر أمام باب الفيلا، وتطلب "ياسمين" الطلاق فينفعل ويطلقها.

وبمجرد فتح باب الفيلا، يفاجأ شريف بابنتهم "ريم" وتبين أنها نظمت احتفالًا بعد زواجهما.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا إتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.