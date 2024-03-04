قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة الحياة من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها مؤخرًا، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وعرض مسلسلات رمضان 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلنت قناة الحياة عن مسلسلات رمضان 2024 المقرر عرضها على شاشتها، ويستعرض "الدستور" قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة الحياة، بالتزامن مع ارتفاع البحث عنها على مؤشرات "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

مسلسل المعلم

ويعد مسلسل المعلم ضمن أهم الأعمال في موسم مسلسلات رمضان 2024 حيث يشارك في العمل الفني عشرات النجوم الكبار والوجوه الجديدة التي تظهر على مدار أحداث المسلسل طوال شهر رمضان المُبارك.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، سامح بسيوني، وآخرون، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل مسار إجباري

يجسد دوري البطولة أحمد داش وعصام عمر، ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر.

ثم يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

يتكون فريق عمل مسلسل مسار إجباري من عدة نجوم وهم: أحمد داش عصام عمر بسمة صابرين مي الغيطي ياسمينا العبد نور إيهاب جوري بكر رشدي الشامي محمود البزاوي خالد الصاوي محمد لطفي أبرم المعالجة الدرامية لمسلسل مسار إجباري باهر دويدار، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج نادين خان، والعمل يتم تصويره بشكل يومي ولعدد ساعات طويلة للانتهاء منه قريبًا.

مسلسل صدفة

تجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟

مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور حول أسرة "مليحة" وهي أسرة فلسطينية غادرت فلسطين المحتلة ثم انتقلت للعيش في السلوم، ولكن عقب أحداث الانتفاضة الثانية استقرت عدة سنوات في ليبيا.

ثم وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول أسرة مليحة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، ولكنها تواجه بالعديد من الصعوبات والتحديات، ثم تلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، ومن بعدها تنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، إذ أن أدهم يكون لـه دور كبير في رحلتهم.

مسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة موسم مسلسلات رمضان 2024.