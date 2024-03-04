مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض صدفة وتفاصيل أحداثه

تواصل النجمة ريهام حجاج أعمالها الدرامية من خلال مسلسل صدفة رمضان 2024 من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات، وكان أخرها مسلسل جميلة رمضان 2023.

قنوات عرض مسلسل صدفة

ويعرض المسلسل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل صدفة علي dmc، وdmc دراما، وcbc، وcbc دراما، والحياة، والأولى المصرية، بالتزامن مع منصة WATCH IT الإلكترونية.

موعد عرض مسلسل صدفة

يذاع مسلسل صدفة اليوم الأول من شهر رمضان 2024، ومن المسلسلات ذات 15 حلقة.

وطرحت منصة واتش ات عبر حسابها بموقع فيس بوك، البرومو الدعائي الرسمي لمسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج، والذي يشارك في ماراثون الدراما لمسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل صدفة

وتجسد ريهام حجاج من خلال مسلسل صدفة دور مدرسة تاريخ في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول فتاة تدعى صدفة، مدرسة التاريخ التي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر فؤاد مهران وتتوالي الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

ويناقش المسلسل مشاكل الطلاب مع المدرسين داخل المدارس، وطوال المسلسل تحاول صدفة أن تكون صديقة الطلاب من بينهم طالب يدعي "نبيل" توفي والده في سن صغير لتحل "صدفة" محل والده ضمن أحداث المسلسل، ويكون هو أقرب الطلاب لها.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، وميار الغيطي، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، وفراس سعيد، وتامر يسري، وعبير منير، وسليم الترك، ورباب ممتاز، وعلاء خالد وهشام منصور، من إنتاج شركة فينتدج وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.