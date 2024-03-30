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محمد الباز

فن

الخميس.. "رمضان ومحبة الأوطان" بملتقى الهناجر الثقافي

رمضان ومحبة الأوطان
رمضان ومحبة الأوطان

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان "رمضان ومحبة الأوطان" فى الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 4 أبريل المقبل، بمركز الهناجر للفنون.

 

يتحدث فى الملتقى فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، نيافة الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الآمير نائب رئيس جامعة الأزهر، فضيلة الشيخ الدكتور مظهر شاهين، الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف، الفنان القدير طارق الدسوقي، الشاعر أشرف البنا شاعر المحروسة.

 

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني، الذى يشدو بباقة من أشهر قصائد المديح النبوي لكبار شعراء الصوفية.

قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال خالد جلال ملتقي الهناجر الثقافي رمضان ومحبة الأوطان أسامة الأزهري

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