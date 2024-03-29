مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4.. "أدهم" و"ياسمين" يستعيدان ذكريات زواجهم وسط الصحراء

شهدت الحلقة 4 من مسلسل بقينا إتنين الذي يخوض بطولته النجمان شريف منير ورانيا يوسف العديد من المواقف الشيقة والكوميدية.

الحلقة 4 مسلسل بقينا إتنين

وبدأت الحلقة الرابعة من "بقينا اتنين" بعد أن تاه "أدهم" الذي يجسد دوره الفنان شريف منير و"ياسمين" التي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف في الصحراء خلال مشاركتهما في سباق “الرالي”، وبعد تعطل سيارتهم، يجدوا أنفسهم في الصحراء بدون هواتف ولا أكل ولا مياه.

وتتوالى الأحداث لحين أن يدخل عليهم الظلام ويشتد البرد فتشعر "ياسمين" بالرعب وتقترب من "أدهم" بالرغم من طلاقهما، ويبدأوا في تذكر الكثير من الذكريات الحلوة التي جمعتهم سابقا، وتبكي ياسمين ويأخذها أدهم في حضنه.

ثم يبدأوا الخناق مرة أخرى وهم يجلسون في الصحراء ينتظرون نجدتهم، وفي المقابل تشاهد ياسمين ابنها يطلب منها العودة لوالده.

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مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين

يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4، بطولة شريف منير و رانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والإعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.



