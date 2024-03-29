الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة تفاصيل الحلقة 4

مليحة
مليحة

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل مليحة أحداث مشوقة، تذكرت الفتاة مليحة طفولتها فى فلسطين وهي تلعب لعبة السيجا، من أمام الخيام.

مسلسل مليحة الحلقة 4 

وخلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل، فاق الجد أبو عمار بعد إصابته في الحادث الإرهابي، وقام أبو عمار بتوصية ألطاف جدة مليحة بالعودة إلى فلسطين في حالة إن حدث له شئ.

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مسلسل مليحة الحلقة 4.. والدة أدهم تطمئن عليه بعد علمها أنه حي

 

كما تحسنت خلال الحلقة الرابعة من مليحة، الحالة الصحية لميرفت أمين والدة دياب وذلك بعد اطمئنانها عليه، وأنه بخير بعد الحادث الإرهابي الذي تصدى له أمام المعبر.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 5

مسلسل مليحة الحلقة 5 على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كذلك يعرض مسلسل مليحة الحلقة 5 على قناة أون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

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مليحة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل مليحة على ثلاث قنوات فضائية قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، ويعرض مسلسل مليحة الحلقة 3 على قناة cbc في تمام الساعة 6:05، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضي الحزين.

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