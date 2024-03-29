الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بـ"حزب الله"

حزب الله
حزب الله

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الجمعة، عن اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف لدى حزب الله "علي نعيم".

وقال أدرعي، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن قوات جيش الاحتلال قضت على نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله.

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طائرة تابعة لجيش الاحتلال قامت بتصفية نعيم

وأشار "أدرعي" إلى أن طائرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قامت، في وقت سابق اليوم، في منطقة البازورية في لبنان باستهداف وتصفية علي عبدالحسن نعيم، نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله.

وأوضح أن "نعيم" خبير كبير في التنظيم، خاصة في مجال القذائف الصاروخية، وكان يقود عمليات لإطلاق قذائف كبيرة الوزن، وكان يعمل لتخطيط وتفعيل اعتداءات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

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"حزب الله": استهدفنا ثكنة زبدين فى مزارع شبعا المحتلة وحققنا إصابة مباشرة

حزب الله اللبنانى يعلن استهداف ثكنة زبدين فى مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني عن استهداف "ثكنة زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ، وتحقيق إصابات مباشرة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

وشهدت الأيام الماضية تصاعد حدة المناوشات والقصف بين "حزب الله" وإسرائيل، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.

إسرائيل تغتال رعد ثابت

وأتت عملية الاغتيال الإسرائيلية عقب يوم واحد من اغتيال رعد ثابت، رئيس هيئة الإمدادات والأفراد في حركة حماس، إذ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تصفيته خلال شن هجوم على مجمع الشفاء بقطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال، في 26 مارس الجاري، عن اغتيال الرجل الثاني في حركة حماس مروان عيسي، فيما أعلنت حركة حماس عن أن القسام لم يؤكد بعد اغتيال عيسي.

ويشغل عيسى منصب نائب القائد العام لـ"كتائب القسام"، ولكنه في شبابه كان معروفا ببراعته في كرة "السلة" حتى إنه لُقب بـ"كوماندوز فلسطين".

جيش الاحتلال حزب الله قائد وحدة الصواريخ لبنان منطقة البازورية

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