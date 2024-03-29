موعد إعادة مسلسل مليحة لـ "دياب وميرفت أمين" الحلقة 3

يدور مسلسل مليحة حول قصة أسرة فلسطينية تهجرت إلي ليبيا وقت الانتفاضة الفلسطينية عام 2000، وتتعرض الأسرة خلال أحداث مليحة لعدد من الصعوبات منها تعرض أحد المسلحين لمليحة وفقدان الأب والأم.

ويبحث متابعي مسلسل مليحة عن موعد إعادة الحلقة الثالثة من المسلسل الذي يعرض علي عدد من القنوات ضمن دراما الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية هذا العام.

مسلسل مليحة مواعيد إعادة الحلقة 3

يعرض إعادة مسلسل مليحة الحلقة 3 على قناة الحياة الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كذلك يعرض إعادة مسلسل مليحة الحلقة 3 على قناة أون الساعة 8:15 صباحًا.

ويعرض إعادة مسلسل مليحة الحلقة الثالثة علي قناة cbc في تمام الساعة 9:45 مساء.

مسلسل مليحة تفاصيل أحداث الحلقة 3

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل مليحة إنقاذ المقدم أدهم “دياب” كافة المدنيين الموجودين في المعبر المصري بالسلوم، ولكن تفاجأت قوات الجيش المصري بهجوم عدد من الملثمين الذين يريدون دخول البلاد في عمليات متزامنة على الحدود المصرية في شمال سيناء أيضًا.

وخلال أحداث الحلقة ٣ من مسلسل مليحة تتمكن القوات المصرية من التصدي لهم ولكن مع خسارة 5 من الشهداء، ونقل المصابين للمستشفى وكان على رأسهم المقدم أدهم والذي أصيب في ذراعه وكذلك جد مليحة.

و تحاول الفتاة الفلسطينية مليحة تقديم الشكر لأدهم ولكن يحدث موقف يزيد التوتر بينهما.

و انتهت الحلقة بمشاهدة والدة أدهم خبر الهجوم على المعبر ولكونها لم تستطع الاتصال بنجلها نتيجة أن هاتفه لم يكن متاحًا فقد توقعت أن يكون ضمن الشهداء لتسقط مغشيًا عليها من الصدمة.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 4

يعرض مسلسل مليحة الحلقة 4 على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كذلك يعرض مسلسل مليحة الحلقة 4 على قناة أون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

مسلسل مليحة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل مليحة على ثلاث قنوات فضائية قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، ويعرض مسلسل مليحة الحلقة 3 على قناة cbc في تمام الساعة 6:05، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضي الحزين؟

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري، سيرين خاص، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم أبطال مسلسل مليحة، وهو من إنتاج شركةDS+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.