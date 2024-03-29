الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة الحلقة 3.. هجوم ملثمين لدخول البلاد فى عمليات متزامنة على الحدود المصرية

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

استطاع المقدم أدهم “دياب” خلال أحداث الحلقة ٣ من مسلسل مليحة أن ينقذ كافة المدنيين الموجودين في المعبر المصري بالسلوم، ولكن تفاجأت قوات الجيش المصري بهجوم عدد من الملثمين الذين يريدون دخول البلاد في عمليات متزامنة على الحدود المصرية في شمال سيناء أيضًا. 

 

خلال أحداث الحلقة ٣ من مسلسل مليحة تتمكن  القوات المصرية من التصدي لهم ولكن مع خسارة 5 من الشهداء.

 

نقل المصابين للمستشفى وكان على رأسهم المقدم أدهم والذي أصيب في ذراعه وكذلك جد مليحة.

 

 تحاول الفتاة الفلسطينية مليحة تقديم الشكر لأدهم ولكن يحدث موقف يزيد التوتر بينهما.

 

 الى أن تنتهي الحلقة بمشاهدة والدة أدهم خبر الهجوم على المعبر ولكونها لم تستطع الاتصال بنجلها نتيجة أن هاتفه لم يكن متاحًا فقد توقعت أن يكون ضمن الشهداء لتسقط مغشيًا عليها من الصدمة.

 

مسلسل مليحة الحلقة ٢ ملخص الأحداث 

كانت قد شهدت أحداث مسلسل مليحة الحلقة 2 مقتل جنين وعمار أشقاء مليحة على أيدي الإرهابيين في أثناء محاولتهما التصدي لهم وهم يحاولون الهجوم على مليحة وجدها، ثم تدفن الأسرة أحبائها تحت الثرى وينطلقون في طريقهم إلى مصر في نزوح جديد.

 

وقد سافر مع مليحة وأسرتها الطبيب زميل مليحة بالمستشفى والذي يجسد شخصيته الفنان "علي الطيب"، ويتوجه الأتوبيس إلى السلوم لعبور المعبور والدخول إلى مصر إلا  أن الأسرة تواجه مشكلة في أن جوازات سفرهم منتهية.

ملخص أحداث الحلقة 2 من مسلسل مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب

موعد عرض مسلسل مليحة لـ"ميرفت امين ودياب" الحلقة 3

 تتأخر الإجراءات وينتظر الجدّ المصاب بقدمه في الأتوبيس مع فتاة صغيرة من الركاب بينما يخبئ أحد الركاب من الإرهابيين الذين استقلوا الحافلة قبل الحدود بمسافة صغيرة حقيبته تحت الكرسي و الممتلئة  بالمتفجرات خلف جد مليحة، إلا أن أدهم وقواته المصاحبة ينجحوا خلال أحداث الحلقة في أن يجهزوا عليه ويقتلوه وينقذوا الجدّ المصاب من الحافلة المفخخة التي انفجرت بعد ذلك بثوان.

 

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري،سيرين خاس،وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم ابطال مسلسل مليحة، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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