مسلسل مليحة لـ " دياب و ميرفت امين " الحلقة 2.. الضابط أدهم ينقذ جد الفتاة الفلسطينية من المركبة المفخخة

خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مليحة، توقفت المركبة التي تستقلها الفتاة الفلسطينية وجدها وجدتها وجدها والآهالي المشردين بعد عملية التفجير التي تعرضوا لها من قبل بعض العناصر الإرهابية عند حدود مصر وذلك بهدف تفتيشها من قبل ضباط الحدود المصريين.

مسلسل مليحة تفاصيل أحداث الحلقة الثانية

وطلب ضباط الحدود نزول الركاب من المركبة وتفتيشهما إلا أنهما وجدا جد مليحة مصابا فاستثنوه من النزول رفقا بحالته ليقول له ضابط التفتيش "انت زي والدي يا أبوي".

وعند تفتيش المركبة وجد أن بها ثلاث جوازات منتهية الصلاحية، من بينها جوازات الدكتور هشام المصري الجنسية والذي كان يعمل مع مليحة وكذلك جواز سائق المركبة المصري مما دعا الضابط أن يأمرهما بالانتظار من أجل استكمال باقي الإجراءات الأمنية.

عندئذ بدء الشخص المجهول الذي ركب المركبة من عند مدينة السلوم فتح الحقيبة المجهولة التي كان يحملها والتي تبين أنها تحتوي على متفجرات وبدأ ضبط "التايمر" من أجل بدء العد التنازلي لعملها.

استغرقت إجراءات تفتيش ركاب المركبة وقتًا طويلًا مما جعل مليحة تنزعج وهي خارج المركبة من طول مدة الانتظار في البرد، وجدها مصاب داخل المركبة ليراها عندئذ الضابط أدهم وهو يسير مع مساعده ويسأل عن هوية مليحة ومن معها فيعرف أنهم فلسطينيون، ثم يعدها أن الأمر سيحل.

في نفس الوقت يلمح أدهم شابًا مجهولًا يسير جوار المركبة ولاحظ عليه علامات القلق والتوتر مما جعله يشك فيه، ويناديه فيجري الشاب مسرعا دون الرد فيطلب أدهم من مساعده ملاحقته سريعا.

ينتبه أدهم أن هناك جد مليحة مازال داخل المركبة التي يشك في أنها مفخخة وذلك بسؤال مساعده "فتشت الاتوبيس ده"ليؤكد له مساعده مسرعا لا لم يدخل الاتوبيس نفسه منطقة التفتيش بعد.

ويصعد أدهم مسرعًا إلى المركبة ويساند الجد المصاب ويحمل ذراعيه على أكتافه مسرعا به بعيدًا عن المركبة التى اتضح بالفعل أنها مفخخة إذ انفجرت بعد بعدهم عنها بخطوات.

أبطال مسلسل مليحة

الفنانة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري،سيرين خاس،وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم ابطال مسلسل مليحة، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.