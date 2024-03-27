مسلسل مليحة الحلقة الأولى.. تعرض فتاة فلسطينية لمضايقات على يد زميلتها

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل مليحة تعرض الفتاة الفلسطينية التي عاشت في ليبيا عقب العدوان على فلسطين وعملت ممرضة إلى مضايقات على يد زميلة لها تدعى زاهية، إذ ادعت الأخيرة أن حسن سلوك مليحة وأخلاقها إنما هو ادعاء تستخدمه كوسيلة لنيل إعجاب الدكتور "هشام".

أحداث مسلسل مليحة

لم تستطع مليحة تحمل مضايقات هذه "الزاهية" المتكررة لها في العمل، فنهرتها، وأكدت لها أنها تصبر عليها ليس ضعفًا وإنما شفقة عليها.

تعود مليحة إلى منزلها حزينة على ما تتعرض له من مضايقات، تذهب إلى حجرتها جدتها لتعرف ما أصابها، فتجدها على فراشها ممسكة بدمية تخصها منذ أن كانت طفلة.

تتذكر مليحة ذكرياتها مع هذه الدمية عندما قصف بيتهما جبش الاحتلال الإسرائيلي وشدها وهي طفله عناصره وكانت تمسك بتلك الدمية فجذبوها بعنف من يدها ودهسوها إلا أنها نزلت إلى الأرض حينها مسرعة مصممة على الإمساك بدميتها الصغيرة لتأخذها معها وسط صراخها وعويلها.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من بطولة عدد من الفنانين على رأسهم الفنانة ميرفت أمين، والفنان دياب، وكذلك أشرف زكي، والفنان أمير المصري والفنانة الفلسطينية سيرين خاس،، أنور خليل، وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم، ومسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار ومن إخراج عمرو عرفة، بمشاركة المخرج شريف عرفة في قيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية، والمسلسل من إنتاج شركةDS+.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل مليحة

وقد انطلق أمس الثلاثاء 16 رمضان، عرض أولى حلقات مسلسل "مليحة" ليكون عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان 2024، وهو يعرض على 3 قنوات هم"الحياة" و"أون" و"سي بي سي"، بالإضافة إلى عرضه على منصة "واتش أت".

ويعرض مسلسل مليحة على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، بينما يعرض على قناة CBC في تمام الساعة 6:05 فور أذان المغرب، على أن تعاد الحلقة في تمام الساعة 9:45 صباحا، بينما يعرض مسلسل مليحة عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، ويعاد الساعة 8:15 صباحا، والاعادة الثانية الساعة 5 صباحا.

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