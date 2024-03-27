الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مليحة الحلقة الأولى.. تعرض فتاة فلسطينية لمضايقات على يد زميلتها

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل مليحة تعرض الفتاة الفلسطينية التي عاشت في ليبيا عقب العدوان على فلسطين وعملت ممرضة إلى مضايقات على يد زميلة لها تدعى زاهية، إذ ادعت الأخيرة أن حسن سلوك مليحة وأخلاقها إنما هو ادعاء تستخدمه كوسيلة لنيل إعجاب الدكتور "هشام".

أحداث مسلسل مليحة

لم تستطع مليحة تحمل مضايقات هذه "الزاهية" المتكررة لها في العمل، فنهرتها، وأكدت لها أنها تصبر عليها ليس ضعفًا وإنما شفقة عليها.

تعود مليحة إلى منزلها حزينة على ما تتعرض له من مضايقات، تذهب إلى حجرتها جدتها لتعرف ما أصابها، فتجدها على فراشها ممسكة بدمية تخصها منذ أن كانت طفلة.

تتذكر مليحة ذكرياتها مع هذه الدمية عندما قصف بيتهما جبش الاحتلال الإسرائيلي وشدها وهي طفله عناصره وكانت تمسك بتلك الدمية فجذبوها بعنف من يدها ودهسوها إلا أنها نزلت إلى الأرض حينها مسرعة مصممة على الإمساك بدميتها الصغيرة لتأخذها معها وسط صراخها وعويلها.

مسلسل مليحة الحلقة الأولى.. حنظله يعود في التتر ويسقط الشياطين الزرق

بعد تصدره "التريند".. إكسترا نيوز تستعرض تفاصيل مسلسل "مليحة" وأحداثه

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من بطولة عدد من الفنانين على رأسهم الفنانة ميرفت أمين، والفنان دياب، وكذلك أشرف زكي، والفنان أمير المصري والفنانة الفلسطينية سيرين خاس،، أنور خليل، وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم، ومسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار ومن إخراج عمرو عرفة، بمشاركة المخرج شريف عرفة في قيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية، والمسلسل من إنتاج  شركةDS+. 

مواعيد وقنوات عرض مسلسل مليحة

وقد انطلق أمس الثلاثاء 16 رمضان، عرض أولى حلقات مسلسل "مليحة" ليكون عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان 2024، وهو يعرض على 3 قنوات هم"الحياة" و"أون" و"سي بي سي"، بالإضافة إلى عرضه على منصة "واتش أت".

ويعرض مسلسل مليحة على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، بينما يعرض على قناة CBC في تمام الساعة 6:05 فور أذان المغرب، على أن تعاد الحلقة في تمام الساعة 9:45 صباحا، بينما يعرض مسلسل مليحة عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، ويعاد الساعة 8:15 صباحا، والاعادة الثانية الساعة 5 صباحا.

إقرأ أيضًا:

مسلسل مليحة الحلقة الأولى.. حنظله يعود في التتر ويسقط الشياطين الزرق

مسلسل مليحة الحلقة 1 مشاهدة مسلسل مليحة مليحة موعد عرض مليحة موعد عرض مسلسل مليحة موعد اعادة مسلسل مليحة قصة مسلسل مليحة أبطال مسلسل مليحة موعد عرض مسلسل ميرفت امين مسلسل ميرفت امين ميرفت أمين قنوات عرض مليحة قنوات عرض مسلسل مليحة موعد مسلسل مليحة الحلقة الاولي من مليحة مليحة الحلقة الاولي مليحة الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل مليحة الحلقة الاولي من مسلسل مليحة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل مليحة الحلقة الأولى.. حنظله يعود في التتر ويسقط الشياطين الزرق

مسلسل مليحة الحلقة 1.. "الملولة" سر كلمات التتر غير المفهومة

بعد تصدره "التريند".. إكسترا نيوز تستعرض تفاصيل مسلسل "مليحة" وأحداثه

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يفتح ملف صلاح والعميد ويكشف موعد عودة مو للمنتخب

ضبط سيدة وزوجها لممارسة أعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى

حنان مفيد فوزى تروى لـ"كلم ربنا" تفاصيل أصعب أزمة إنسانية فى حياتها

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.. هل تصرف قبل عيد الفطر؟

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع