الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة الحلقة 1.. "الملولة" سر كلمات التتر غير المفهومة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

فور أن بدأ تتر المقدمة لأحداث الحلقة الأولى من مسلسل مليحة وهو من غناء الفنانة أصالة حتى انبهر به الكثير من المتابعين مشيدين به، وبإيقاعه وتنفيذه، وذلك على الرغم من أنه قد جاءت أغلب كلماته غير مفهومة.. فما السر وراء تلك الكلمات، ولماذا جاءت غير مفهومة على هذا النحو.

مسلسل مليحة.. فن الترويدة الفلسطينية 

يرجع السر في ذلك إلى أن تتر مسلسل مليحة ينتمي إلى فن يعرف باسم فن "الترويدة" الفلسطينية، وهو إحدى فنون الفلكور الفلسطيني، و"الملولة" أو "الترويدة" كتبت كلماته لتبدو مشفرة غير مفهومة، ولكن هذه الكلمات غير المفهومة إنما هى لغة تم اخترعت وقت الاستعمار البريطاني، وذلك لكي لا يفهمه، وقد استخدمت تلك اللغة في تمرير رسائل خاصة بين المعتقلين وأهلهم، واستمر التعامل بهذا اللغز حتى بعد النكبة، وحاليًا مازال إلى الآن يوجد كثير من سكان المخيمات الذين لا يزالون يجيدون التحدث بتلك اللغة بطلاقة.

قلب الحرف الأخير وإضافة حرف اللام من الكلمة للتمويه 

ومن بين نماذج هذه الترويدة ترويدة شمالي وهي رسالة مشفرة من أمهات الأسرى تعمل على قلب الحرف الأخير من كل كلمة وإضافة حرف اللام في نهايتها، وهذه الترويدة كان يغنيها أيضًا أهالي الأسرى لتبشير المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاستعمار البريطاني بِاقتراب خلاصهم.

وجاءت إحدى نماذج هذه الترويدة ليسرد على سبيل المثال واقعة تحرير البعض من الأسر في منتصف الثلاثينيات، واعتمدت في بنيتها على أسلوب الكتابة السابق نفسه وإنما بإضافة حرف اللام للتمويه، وفي إحدى الأغاني بالترويدة أخبرت النسوة "المحبوس" أن "الغزال"، تقصد المقاتلين، سيأتوا في الليل من أجل تحريرهم، كما أن إشارة بدء العملية عندما يرون النار موقدة وذلك لكي يفهم الأسرى الرسالة، وينتظرون تحريرهم الذي اقترب.

وقد احتل الغناء الجماعي بصفة عامة مكانة مرموقة في الفن الشعبي الفلسطيني، والملالاة (أو املالاه، والمولالاة) أحد أبرز أشكاله، فهو قالب غنائي قروي يندرج تحت إطار الترويدة، أو "الدحريجة"، وقد صار جزءًا لا يتجزأ من المقاومة الفلسطينية.

موعد إعادة مسلسل مليحة لـ دياب وميرفت أمين الحلقة 1

موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل مليحة لـ دياب وميرفت أمين

المرأة ودورها في الملولة

وفن الملالاة ليس فقط يعد إحدى أنواع الغناء المشفر الذي ابتدعته جماعة، إلا أن المرأة الفلسطينية قد لعبت دور في المساهمة بالدور الوطني وهو تحويله إلى وسيلة لإيصال رسائل سرية إلى ذويها في سجون الاستعمار البريطاني أولًا، ثم الإسرائيلي، وقد استمد اسمه "الملالاة" من زيادة حرف اللام إلى كلمات الأغنية.

والترويدة تعتبر كذلك نوع من الغناء البطيء، والذي يحكمه إيقاع معين يعتمد على الإلقاء يحمل موسيقاه الخاصة، ويظن البعض أن كلمات الترويدة قديمًا لم تكن تؤدى بصحبة أي آلة موسيقية، وذلك لكون النساء كن في الغالب يغنينه بشكل جماعي، وكان الإيقاع يخلق من خلال أصواتهن.

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مسلسل مليحة لـ دياب وميرفت أمين ملخص أحداث الحلقة 1

موعد إعادة مسلسل مليحة لـ دياب وميرفت أمين الحلقة 1

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة يقوم ببطولته كلًا من النجمة الفنانة ميرفت أمين، والفنان دياب، والفنان أشرف زكي، والفنانة الفلسطينية سيرين خاس، والفنان الشاب أمير المصري، وكلا من الفنانين أنور خليل، وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية، والمسلسل من إنتاج  شركةDS+. 

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