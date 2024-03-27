مليحة.. دراما "المتحدة" تنتصر للقضية الفلسطينية فى رمضان 2024

انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل مليحة على شاشات الحياة، ON، CBC أمس الثلاثاء 16 رمضان، حاملةً معها قصة إنسانية مُؤثرة تعكس صمود الشعب الفلسطيني وتعلقه بأرضه.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "السويطي" الفلسطينية التي تعيش في مدينة السلوم، بعد هروبها من ليبيا بسبب أحداث الحرب، تضطر العائلة للعودة إلى غزة عبر مصر، مُتجاوزةً صعوبات السفر والتهجير.

تفاصيل الحلقة الأولى

تُفتتح الحلقة الأولى من مسلسل مليحة بمشهد مؤثر لعائلة "السويطي" الفلسطينية وهي تُغادر منزلها في ليبيا هربًا من الحرب. تُجسد هذه اللحظات مشاعر الخوف والقلق التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث المُتلاحقة.

تنتقل الأحداث بعد ذلك إلى مدينة السلوم، حيث تستقر عائلة "السويطي"، تُواجه العائلة العديد من التحديات في محاولتها التأقلم مع الحياة الجديدة في مصر، بدءًا من صعوبة إيجاد منزل مناسب إلى مشقة الحصول على عمل.

تُركز الحلقة الأولى على شخصية "مليحة" بطلة المسلسل، وهى فتاة جميلة وطموحة تسعى لتحقيق أحلامها، تُواجه مليحة صراعًا داخليًا بين رغبتها في العيش حياة طبيعية في مصر ورغبتها في العودة إلى فلسطين.

تُظهر الحلقة الأولى أيضًا علاقة مليحة بزوجها حازم الذي يُساندها في رحلتها الصعبة، ويواجه حازم هو الآخر تحديات في عمله، حيث يُحاول إثبات نفسه في شركة جديدة.

تُنتهي الحلقة الأولى بمشهد مُؤثر لـ مليحة وهى تقف على شاطئ البحر وتُطل على فلسطين من بعيد.

نجوم العمل

ميرفت أمين: تجسد دور "فاطمة" جدة "مليحة" وصاحبة الحكمة والصبر.

تجسد دور "فاطمة" جدة "مليحة" وصاحبة الحكمة والصبر. دياب: يلعب دور "حازم" زوج "مليحة" وابن عمها، وهو شاب طموح يُواجه تحديات الحياة.

يلعب دور "حازم" زوج "مليحة" وابن عمها، وهو شاب طموح يُواجه تحديات الحياة. أشرف زكي: يُقدم شخصية "أبوحازم" والد "حازم" ورجل الأعمال الثري.

يُقدم شخصية "أبوحازم" والد "حازم" ورجل الأعمال الثري. حنان سليمان: تُجسد دور "عائشة" والدة "مليحة" وامرأة قوية تتحمل مسئولية عائلتها.

تُجسد دور "عائشة" والدة "مليحة" وامرأة قوية تتحمل مسئولية عائلتها. علي الطيب: يلعب دور "أدهم" شقيق "حازم" الذي يُعاني من مشاكل نفسية.

يلعب دور "أدهم" شقيق "حازم" الذي يُعاني من مشاكل نفسية. سيرين خاس: تُقدم شخصية "مليحة" بطلة المسلسل، وهي فتاة جميلة وطموحة تسعى لتحقيق أحلامها.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

قناة ON: الساعة 11:30 مساءً بتوقيت مصر، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

قناة CBC: الساعة 6:05 مساءً بتوقيت مصر، والإعادة الساعة 9:45 صباحًا.

قناة الحياة: الساعة 11:15 مساءً بتوقيت مصر، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

منصة Watch it: يُعرض المسلسل على المنصة بالتزامن مع عرضه على القنوات الفضائية.