جودر.. رحلة ملحمية تبدأ بخيوط الغدر والخيانة (تفاصيل الحلقة الأولى)

جودر، مسلسل رمضان 2024 الذي يجمع بين النجم ياسر جلال ونور اللبنانية في عمل تاريخي مشوق ممزوج بالخيال.

تدور أحداث الحلقة الأولى حول عائلة "عمر" التاجر الثري، الذي ينجب ثلاثة أولاد: سالم، سليم، وجودر، يواجه جودر، أصغر الأبناء، مصيرًا صعبًا يموج بالخيانة والغدر، بينما يعيش سالم حياة البذخ والسلطة.

البداية المُفاجئة

تبدأ الحلقة الأولى بمشهد مُفاجئ لوفاة "عمر" في ظروف غامضة، تاركًا ثروته وأولاده الثلاثة تحت رحمة "شمعون" (عمرو عبدالجليل) عدوه اللدود، يُحاول شمعون الاستيلاء على ثروة عمر من خلال التلاعب بسالم وسليم، بينما يُخطط للتخلص من جودر.

رحلة جودر

يُجبر جودر على الهرب من بطش شمعون، ليجد نفسه في رحلة صعبة مليئة بالمخاطر والتحديات، يواجه جودر خلال رحلته العديد من الشخصيات المثيرة للاهتمام، مثل "ليلى" (نور) التي تُساعده في رحلته، و"شمردل" (محمود البزاوي) الحكيم الذي يُخبئ أسرارًا غامضة.

صراع الخير والشر

تُشكل الحلقة الأولى من جودر صراعًا مُحتدمًا بين الخير والشر، حيث يواجه جودر قوى الشر شمعون ورجاله، ويُظهر جودر شجاعة وحكمة استثنائية في مواجهة هذه التحديات، ليُصبح رمزًا للأمل والعدالة.

نهاية مفتوحة

تنتهي الحلقة الأولى من جودر بنهاية مفتوحة تُثير فضول المشاهدين لمعرفة ما سيحدث في الحلقات التالية، تُترك العديد من الأسئلة مفتوحة، مثل مصير جودر ورحلة بحثه عن الكنوز، ومستقبل علاقته بليلى، ودور شمردل في الأحداث.

وتميزت الحلقة بإنتاج ضخم وموسيقى تصويرية مثيرة، ومشاهد مبهرة تُجسد حقبة زمنية غابرة.

الشخصيات الرئيسية

جودر (ياسر جلال): أصغر أبناء التاجر عمر، يجبر على الهرب من بطش شمعون، ليجد نفسه في رحلة مثيرة مليئة بالمخاطر، يتميز جودر بالشجاعة والحكمة، ويصبح رمزًا للأمل والعدالة.

أصغر أبناء التاجر عمر، يجبر على الهرب من بطش شمعون، ليجد نفسه في رحلة مثيرة مليئة بالمخاطر، يتميز جودر بالشجاعة والحكمة، ويصبح رمزًا للأمل والعدالة. ليلى (نور): فتاة جميلة تساعد جودر في رحلته، وتصبح رفيقته في رحلة البحث عن الكنوز، تتميز ليلى بالذكاء والطيبة، وتُشكل مصدر دعم معنوي لجودر.

فتاة جميلة تساعد جودر في رحلته، وتصبح رفيقته في رحلة البحث عن الكنوز، تتميز ليلى بالذكاء والطيبة، وتُشكل مصدر دعم معنوي لجودر. شمعون (عمرو عبدالجليل): عدو عمر اللدود، يحاول الاستيلاء على ثروته من خلال التلاعب بسالم وسليم، والتخلص من جودر. يتميز شمعون بالخبث والمكر، ويُمثل قوى الشر في المسلسل.



مواعيد عرض مسلسل جودر لـ ياسر جلال

العرض الأول: الساعة 8 مساءً على قناة ON، والإعادة الساعة 9:45 صباحًا على قناة ON E، والساعة 6:05 مساءً على قناة ON دراما.