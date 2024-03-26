جودر.. رحلة من شباك الصيد إلى عرش الغنى

نتابع في شهر رمضان 2024 مسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال، ليكون من أضخم الأعمال الرمضانية إنتاجًا وأكثرها تشويقًا.

القصة

تدور أحداث المسلسل حول جودر (ياسر جلال) ابن التاجر "عمر" الذي ينجب ثلاثة أولاد هم "سالم" و"سليم" و"جودر"، تُعقد حياة "جودر" الصياد البار بأمه ومحب لإخوته، ويجد نفسه في مغامرات مُثيرة في عالم سحري مليء بالتشويق، يتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، بينما يُصبح مفتاحًا للعدو "شمعون" للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.

الفنانون

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن العربي، منهم:

ياسر جلال في دور "جودر".

في دور "جودر". نور اللبنانية

ياسمين رئيس

أحمد فتحي

وليد فواز

وفاء عامر

أيتن عامر

سامية الطرابلسي

عبدالعزيز مخيون

أحمد بدير

محمد التاج

جيهان الشماشرجي

أحمد ماهر

عايدة رياض

محمود البزاوي

فتوح أحمد

محمد على رزق

إسلام حافظ

مجدي بدر

هنادى مهنى

القنوات الناقلة

يعرض مسلسل جودر في الساعة 8 ابتداء من اليوم 16 رمضان على قناة on، والإعادة الساعة 10 إلا ربع صباحا.