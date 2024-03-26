الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بشار الأسد يتلقى دعوة رسمية من ملك البحرين لحضور القمة العربية

الرئيس السورى وسفير
الرئيس السورى وسفير البحرين لدى دمشق

أعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، عن تلقي الرئيس بشار الأسد دعوة لحضور قمة جامعة الدول العربية في البحرين في 16 مايو المقبل.

وأوضحت الرئاسة السورية في بيان لها اليوم أن بشار الأسد تسلم رسالة خطية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تضمنت دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في الـ16 من مايو المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة.

وسلّم الدعوة للرئيس بشار الأسد، سفير مملكة البحرين في دمشق وحيد مبارك سيار.

وكان الرئيس السوري حضر العام القمة العربية في الرياض بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عقب سنوات من تجميد عضويتها منذ عام 2011.

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جوتيريش يطرح خطة بشأن الأزمة في سوريا

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، طرح في العاشر من مارس الجاري حزمة من المبادئ لمعالجة الأزمة السياسية في سوريا في ذكرى اندلاع الصراع فيها، وما أدى إليه من فظائع منهجية ومعاناة على مدى 13 عامًا من الدمار والنزوح والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حدد الأمين العام هذه المبادئ في: التوصل إلى حل سياسي تفاوضي، حماية المدنيين وبنيتهم الأساسية، وضع نهج تعاوني واستراتيجي لمكافحة الإرهاب يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ضمان الوصول الإنساني المستدام ودون عوائق بأنحاء سوريا وعبر كل الطرق، وتمويل عاجل وكاف للحفاظ على العمليات المنقذة للحياة بما في ذلك التعافي المبكر.

 وقال "جوتيريش" إن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وصل إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب، إذ يحتاج 3 من كل 4 أشخاص للإغاثة، ويعاني أكثر من نصف السكان من الجوع، وتكافح مجتمعات بأسرها من أجل البقاء. ويحدث ذلك في وقت انخفض فيه تمويل الجهود الإنسانية إلى أقل مستوياته على الإطلاق.

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صحيفة أمريكية: مخيمات داعش فى سوريا قنبلة موقوتة

بشار الأسد جامعة الدول العربية قمة جامعة الدول العربية البحرين الرئاسة السورية

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