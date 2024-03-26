الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

صحيفة أمريكية: مخيمات داعش فى سوريا قنبلة موقوتة

مخيمات داعش فى سوريا
مخيمات داعش فى سوريا

قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن عشرات الآلاف من المدنيين "المرتبطين بتنظيم داعش" ما زالوا محتجزين في مخيمات، من بينها "مخيم الهول" شمال شرقي سوريا، معتبرة إياها "قنابل موقوتة".

 

وذكرت الصحيفة أن "المخيمات تعد جزءا من مشكلة أكبر؛ إذ يُحتجز نحو 9 آلاف من مقاتلي تنظيم داعش بشكل منفصل في شبكة من مراكز الاحتجاز في المنطقة نفسها".

 

وتخضع هذه المعسكرات ومراكز الاحتجاز لحراسة من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية، وهي القوة التي يقودها الأكراد، وانضمت إلى الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش"، وتدعمها الآن القوات الأمريكية.

 

وشددت الصحيفة على أن "التحدي المباشر الذي يواجه الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون، الآن، هو التخفيف من المحنة الإنسانية التي يعيشها سكان المخيمات، ومكافحة الجهود المتواصلة التي يبذلها تنظيم داعش لدفع السكان إلى التطرف".

 

وتساءلت عن "كيفية ضمان عودة الآلاف من سكان هذه المعسكرات والمقاتلين المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية، قبل أن تشهد المنطقة المزيد من الاضطرابات".

 

وحذّرت الصحيفة من أنه "إذا قررت أية إدارة أمريكية مستقبلية سحب دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، أو سحب القوات الأمريكية، فقد ينهار الأمن في هذه المعسكرات ومراكز الاحتجاز، ما قد يؤدي إلى إحياء داعش من جديد".

 

واعتبرت أن "المخاوف بشأن عودة داعش تمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط؛ إذ يعتقد مسؤولون أمريكيون أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف، يوم الجمعة، قاعة للحفلات الموسيقية في إحدى ضواحي موسكو، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 133 شخصًا، نفذه فرع للتنظيم متمركز في أفغانستان، والمعروف باسم داعش-خراسان".

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