موعد عرض مسلسل جودر لـ ياسر جلال الحلقة 1

يتساءل عدد كبير من الجمهور عن موعد عرض مسلسل جودر للفنان ياسر جلال الحلقة الأولى، ومن المقرر أن تبدأ احداث الحلقة الأولى اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءًا على قناة On

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 1

يعرض مسلسل جودر في تمام الساعة الثامنة مساءًا على قناة ON والاعادة في 9:45 صباحًا على One E، وعلى ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساءًا

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاولي

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

أبطال مسلسل جودر

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل جودر وهم:

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد على رزق

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادى مهنى.