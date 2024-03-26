الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

نور لـ الدستور: جودر ملحمة درامية أسطورية.. و"شواهى" استفزتنى

نور فى جودر
نور فى جودر

أعربت النجمة اللبنانية نور عن فخرها وسعادتها بالمشاركة فى بطولة الملحمة الدرامية جودر- ألف ليلة وليلة، والتى تنطلق أولى حلقاته مساء اليوم الثلاثاء، حصريًا على شبكة قنوات ON بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش إت الرقمية.

بيني وبين ياسر جلال "كيميا وتلاقي"

وأعربت "نور" عن سعادتها البالغة بتعاونها للمرة الثالثة مع النجم ياسر جلال، قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": الحمدلله أنا وياسر أصبحت بيننا كيميا كبيرة ومميزة ونوع من التلاقي، كما تربطني به علاقة أخوة وصداقة قوية على المستوى الشخصي، وعلى المستوى الفني أصبح كل منا يفهم الآخر بشكل كبير، وذلك بعد عدة نجاحات قدمناها سويًا منها مسلسلا "رحيم" و"ضل راجل"، كما أن لديه موهبة اختيار النصوص المميزة بدرجة أستاذ.

نور لـ "الدستور": جودر- ألف ليلة وليلة دراما أسطورية وفانتازيا تاريخية مبهرة

وأضافت "نور" لـ"الدستور" أنها وافقت على المشاركة فى العمل دون تردد، وتجسيد شخصية "شواهي" كونها شعرت بثقل العمل من جهة، وملاءمته مع بحثها الدائم عن التنوع والتجديد، وتجسيد الدور المميز الذي يترك بصمة لدى الجمهور، من جهة أخرى، وقالت: "منذ قراءة الدور شعرت بأننى كنت أبحث عن تقديم مثل هذه الشخصية منذ عدة سنوات، شخصية تفوق التوقعات، فقد استفزتنى (شواهي) للغاية، ووجدتها مختلفة كليًا ونهائيًا عن أي شخصية قدمتها من قبل، كما أنني وجدت (فانتازيا تاريخية مبهرة) فى إطار عمل درامي أسطوري مختلف لم يقدم مثله من قبل، على الرغم من تقديم حكايات ألف ليلة وليلة، إلا أنني أؤكد من خلال (الدستور) أن الجمهور سينبهر، ويرى عملًا دراميًا أسطوريًا تاريخيًا شعبيًا كما يجب أن يكون، فى نفس التوقيت يحمل رسائل كثيرة واضحة ومباشرة إلى المشاهدين".

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة الأولى 

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل جودر، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ8 مساء على شاشة قناة ON، ويمكن للجمهور مشاهدة الحلقة معادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

قصة مسلسل جودر 

مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويضم 15 حلقة، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

أبطال مسلسل جودر 

حكاية جودر- ألف ليلة وليلة مأخوذة من سلسلة حكايات ألف ليلة وليلة، الذى قام الكاتب الكبير أنور عبدالمغيث بمعالجتها الدرامية وكتابة السيناريو والحوار، ويجتمع خلال "جودر- ألف ليلة وليلة" باقة من النجوم والفنانين الكبار يتخطى عددهم 35 مبدعًا منهم نور اللبنانية، وليد فواز، ياسمين رئيس، عابد عناني، عبدالعزيز مخيون، ياسر الطوبجي، مجدي فكري، تارا عماد، محمود البزاوي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد علي رزق، أيتن عامر، محمد التاجي، أحمد بدير، أحمد فتحي، عايدة رياض، هنادي مهنا، وجيهان الشماشرجي، ومن إخراج إسلام خيري.

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