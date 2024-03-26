عتبات البهجة.. رحلة بهجت الأنصاري من قمم الوظيفة إلى عتبات السعادة

مسلسل عتبات البهجة أحد أبرز المسلسلات التي تُقدمها الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية، من بطولة النجم يحيى الفخراني، وتدور أحداث المسلسل حول قصة بهجت الأنصاري، وكيل الوزارة السابق الذي يُجبر على تربية أحفاده بعد وفاة ابنه وزوجته.

رحلة عاطفية عبر عتبات الحياة

يُقدم المسلسل رحلة عاطفية عبر عتبات الحياة، حيث يُواجه "بهجت" العديد من التحديات في تربية أحفاده، بينما يُحاول في الوقت نفسه إيجاد السعادة في حياته الشخصية، ويُسلّط المسلسل الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية التي تُلامس الواقع المصري، مثل العلاقات الأسرية، والتربية، والشيخوخة.

إنتاج مُتقن وإخراج مُبهر

يتميز مسلسل عتبات البهجة بإنتاجه المُتقن وإخراجه المُبهر، حيث تمّ تصويره في العديد من الأماكن الجميلة في مصر، كما يُقدم المسلسل شخصيات مُتقنة تُجسّد مشاعر الجمهور، مثل شخصية "بهجت" التي يُقدمها النجم يحيى الفخراني ببراعة.



ملخص حلقات مسلسل عتبات البهجة

الحلقة الأولى

تبدأ الحلقة بموت ابن بهجت وزوجته، تاركين خلفهما حفيدين، عمر وجميلة، ليربيهما جدهما.

يُواجه بهجت صعوبات في تربية حفيديه، خاصةً مع اختلافاتهما معه في التربية والسلوك.

يلتقي بهجت بـ نعناعة، بائعة الكشك، التي تساعده في تربية حفيديه.

الحلقة الثانية

يُحاول بهجت توفير حياة كريمة لحفيديه، بينما يُواجه صعوبات مالية.

يلتقي عمر بـ ريم، فتاة من مدرسته، ويُعجب بها.

تُواجه جميلة صعوبات في التأقلم مع مدرستها الجديدة.

الحلقة الثالثة

يُحاول بهجت إيجاد عمل جديد لتوفير احتياجات حفيديه.

تُواجه ريم صعوبات في علاقتها مع عمر بسبب اختلافاتهما الاجتماعية.

تُصبح جميلة صديقة لـ سلمى، فتاة من مدرستها.

الحلقة الرابعة

يُقرر بهجت العمل سائقًا لتوفير احتياجات حفيديه.

تُواجه ريم ضغوطًا من عائلتها لترك عمر بسبب اختلافاتهما الاجتماعية.

تُساعد جميلة صديقتها سلمى في حل مشاكلها العائلية.

الحلقة الخامسة

يُواجه بهجت صعوبات في عمله الجديد.

تُقرر ريم ترك عمر بسبب ضغوط عائلتها.

تُساعد جميلة صديقتها سلمى في الهروب من منزل عائلتها.

الحلقة السادسة

يُقرر بهجت البحث عن ريم وإقناعها بالعودة إلى عمر.

تُواجه جميلة صعوبات في مساعدة صديقتها سلمى.

يُساعد بهجت ريم في حل مشاكلها مع عائلتها.

الحلقة السابعة

تعود ريم إلى عمر، وتبدأ علاقتهما بالتحسن.

تُواجه جميلة صعوبات في مدرستها بسبب مساعدتها لسلمى.

يُساعد بهجت جميلة في حل مشاكلها مع مدرستها.

الحلقة الثامنة

تُقرر جميلة ترك مدرستها والالتحاق بمدرسة أخرى.

تُواجه ريم صعوبات في التأقلم مع عائلة عمر.

يُساعد بهجت ريم في التأقلم مع عائلة عمر.

الحلقة التاسعة

تُقرر ريم وعمر الزواج من بعضهما البعض.

تُواجه جميلة صعوبات في التأقلم مع مدرستها الجديدة.

يُساعد بهجت جميلة في التأقلم مع مدرستها الجديدة.

الحلقة العاشرة

يُقرر بهجت مساعدة ريم وعمر في تجهيزات زواجهما.

تُواجه جميلة صعوبات في صداقاتها الجديدة.

يُساعد بهجت جميلة في تكوين صداقات جديدة.

الحلقة الحادية عشرة

يتم زواج ريم وعمر.

تُواجه جميلة صعوبات في دراستها.

يُساعد بهجت جميلة في دراستها.

الحلقة الثانية عشرة

يُقرر بهجت السفر مع ريم وعمر لقضاء شهر العسل.

تُواجه جميلة صعوبات في حياتها الشخصية.

يُساعد بهجت جميلة في حل مشاكلها الشخصية.

الحلقة الثالثة عشرة

يعود بهجت من سفره مع ريم وعمر.

تُواجه جميلة صعوبات في مستقبلها الدراسي.

يُساعد بهجت جميلة في اختيار مستقبلها الدراسي.

الحلقة الرابعة عشرة

تُقرر جميلة الالتحاق بالجامعة.

يُواجه بهجت صعوبات صحية.

تُساعد ريم وعمر بهجت في حل مشاكله الصحية.

الحلقة الخامسة عشرة

يتعافى بهجت من مشاكله الصحية.

تُتوج جميلة بتخرجها من الجامعة.

يُقرر بهجت قضاء بقية حياته مع ريم وعمر وجميلة.



فنانو مسلسل عتبات البهجة

يحيى الفخراني بدور بهجت الأنصاري

بدور بهجت الأنصاري جومانا مراد بدور نعناعة

بدور نعناعة صلاح عبد الله بدور عرفان

بدور عرفان سما إبراهيم بدور عليّة

بدور عليّة خالد شباط بدور عمر

بدور عمر وفاء صادق بدور منال

بدور منال صفاء الطوخي بدور لبنى

بدور لبنى مصطفى عنبة بدور تيتة

بدور تيتة عمرو صحصاح بدور مصطفى

بدور مصطفى هنادي مهنا بدور ريم

بدور ريم مجموعة من الفنانين الشباب

مخرج المسلسل: مجدي أبو عميرة

مؤلف المسلسل: مدحت العدل

معالجة تليفزيونية: ورشة كتابة