الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة الأخيرة

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

انتهت أمس الحلقة الأخيرة من  مسلسل عتبات البهجة، والذي يعد من فئة المسلسلات القصيرة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الأول من شهر رمضان. 

مسلسل عتبات البهجة مواعيد اعادة الحلقة الأخيرة

أعلنت  قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة 6 والربع بعد أذان المغرب.

تعاد الحلقة الأخيرة من  مسلسل "عتبات البهجة" للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت  منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري"، الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش، إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة، التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهي هادف على "يوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

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مسلسل عتبات البهجة 

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم، هم: 

  • يحيى الفخراني "بهجت الأنصاري"
  • جومانا مراد "نعناعة"
  • صلاح عبدالله
  • سما إبراهيم
  • خالد شباط
  • وفاء صادق
  • مصطفى عنبة
  • صفاء الطوخي
  • هنادي مهنا
  • علاء زينهم
  • علاء مرسي
  • بسنت أحمد أبو باشا
  • محسن منصور
  • حازم إيهاب
  • مراد فكري
  • صادق بوسي الشامي
  • محمود فايز
  • حمادة حسني
  • ليلى عز العرب
  • محمد البكري
  • هشام إسماعيل
  • يوسف عثمان (محمود)
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