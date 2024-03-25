مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأخيرة.. عمر يبلغ عن فريد ويخبره أن بيانات البنك التي أرسلت إليه غير صحيحة

تعرض الآن الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة على شاشة قناة DMC، والذي يعد من فئة المسلسلات القصيرة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الأول من شهر رمضان.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة



بدأت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة بزيارة بهجت الأنصاري والذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخراني إلى منزل فريد والذي يلعب دوره الفنان حازم إيهاب، ويجلس للحديث معه، في حين يحاول فريد معرفة سبب زيارته.



وخلال الزيارة يدخل عمر الذي يتفاجيء بوجود جده، ويبدأ الحديث مع فريد عن أن جميع البيانات التي أرسلت إليه غير صحيحة، وأنه أبلغ الشرطة والنيابة العامة عن كافة تصرفاته، وأنه حاليًا في انتظار أن يأخذ حقه منه بالقانون كما رباه جده.



عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة الاخيرة

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

تعاد الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

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يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.



