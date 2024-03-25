مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأخيرة.. مواجهة بين بهجت الأنصاري وفريد

تُعرض الآن الحلقة الآخيرة من مسلسل عتبات البهجة على شاشة قناة DMC، أحد مسلسلات الفئة القصيرة ضمن الإنتاج الدرامي الضخم للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان 2024.

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة الآخيرة

بدأت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة الآخيرة بزيارة بهجت الأنصاري والذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخراني إلى منزل فريد والذي يلعب دوره الفنان حازم إيهاب، ويجلس للحديث معه، في حين يحاول فريد معرفة سبب زيارته.



وأعطى بهجت الأنصاري لـ “فريد” درسًا في التربية والأخلاق، وأوضح أنه يريد الانتقام من عمر، حتى ينتصر لوالده الذي سجنه بهجت الأنصاري بسبب فساده.

عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة الاخيرة

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

تعاد الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الاخيرة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.