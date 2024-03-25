الإثنين 25 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل عتبات البهجة| الحلقة الأخيرة: بهجت الأنصاري يزرع دعم الشباب في نفوس المتابعين

ينتظر جماهير الدراما المصرية الرمضانية عرض الحلقة الأخيرة مسلسل  عتبات البهجة، والذي ينضم إلى فئة المسلسلات القصيرة التي تقدمها الشركة  المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الأول من شهر رمضان. 

بهجت الأنصاري يزرع دعم الشباب في نفوس المتابعين 

قرر بهجت الأنصاري، والذي يقوم الفنان القدير يحيى الفخراني، أن يساعد أحد الطلاب المتواجدين داخل المركز التعليمي في تكبير مشروعه التجاري وذلك ضمن أحداث الحلقه الـ14 من مسلسل عتبات البهجة.

وخلال تواجد بهجت الأنصاري داخل المركز التعليمي طلب مقابله الطالب لدعمه في مشروعه، والذي أبدى إعجابه الشديد به، وفي أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة يقدم بهجت الدعم للطالب ويشجعه في تنفيذ مشروعه.

عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة الاخيرة

أعلنت  قناة DMC  عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

تعاد الحلقة الأخيرة من  مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الاخيرة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

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موعد عرض الحلقة الآخيرة من مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني على DMC DRAMA

 

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: 

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

 

جومانا مراد (نعناعة)

 

 صلاح عبدالله

 

 سما إبراهيم 

 

خالد شباط 

 

وفاء صادق 

 

مصطفى عنبة

 

 صفاء الطوخي

 

 هنادي مهنا

 

 علاء زينهم 

 

علاء مرسي 

 

بسنت أحمد أبو باشا 

 

محسن منصور

 

 حازم إيهاب 

 

مراد فكري 

 

صادق بوسي الشامي 

 

محمود فايز 

 

حمادة حسني

 

 ليلى عز العرب 

 

محمد البكري

 

 هشام إسماعيل

 

 يوسف عثمان (محمود)

 

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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