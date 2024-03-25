الإثنين 25 مارس 2024
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الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة.. هل يلقي القبض على عمر بسبب عمله مع عائلة الباروني؟

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

تنتظر جماهير الدراما المصرية الرمضانية عرض الحلقة الأخيرة مسلسل عتبات البهجة، وينضم إلى فئة المسلسلات القصيرة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الأول من شهر رمضان. 

موعد عرض الحلقة الآخيرة من مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني على DMC DRAMA

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 14

 

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة الاخيرة

يكتشف عمر والذي يلعب دوره الفنان خالد شباط، أن فريد الذي يعمل معه هو في الأصل حفيد عائلة الباروني الذي ألقي القبض عليه منذ سنوات، بسبب بهجت الأنصاري والذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخراني، إذ أثبت يحيى الفخراني تورط الباروني في توري أسمنت غير مطابق للمواصفات لأحد المباني، التي سقطت فوق قانطيها، وبالفعل سجن الباروني 20 عامًا.

الأمر الذي دفع فريد والذي يلعب دوره حازم إيهاب إلى جر عمر والذي يلعب دوره الفنان خالد شباط للتجارة في المخدرات لحساب فريد عبر الدارك ويب.

مسلسل عتبات البهجة 

 

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الاخيرة

وأعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

تعاد الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

 

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مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الاخيرة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

 

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

 

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: 

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

 

جومانا مراد (نعناعة)

 

 صلاح عبدالله

 

 سما إبراهيم 

 

خالد شباط 

 

وفاء صادق 

 

مصطفى عنبة

 

 صفاء الطوخي

 

 هنادي مهنا

 

 علاء زينهم 

 

علاء مرسي 

 

بسنت أحمد أبو باشا 

 

محسن منصور

 

 حازم إيهاب 

 

مراد فكري 

 

صادق بوسي الشامي 

 

محمود فايز 

 

حمادة حسني

 

 ليلى عز العرب 

 

محمد البكري

 

 هشام إسماعيل

 

 يوسف عثمان (محمود)

 

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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