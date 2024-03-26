الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل مليحة لـ دياب وميرفت أمين

مليحة
مليحة

بحث متابعي الدراما الرمضانية عن موعد عرض مسلسل مليحة بطولة دياب وميرفت أمين، عبر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

 مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 1

وتعرض الحلقة الأولي من مسلسل مليحة، بطولة دياب علي عدد من القنوات منها، قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحًا والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة الأولى على قناة ON

مسلسل مليحة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأولي

تعرض عدد من القنوات الحلقة الأولي من مسلسل مليحة منها قناة ON، وقناة Cbc، وقناة الحياة، بالتزامن مع عرضه علي منصة Watch it.

قصة مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضي الحزين؟.

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مليحة.. ملحمة فلسطينية تروى حكاية العودة والحب فى ظل الاحتلال

أبطال مسلسل مليحة

يقوم ببطولة مسلسل مليحة كل من: محمد دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

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