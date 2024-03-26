موعد عرض مسلسل مليحة لـ دياب وميرفت أمين الحلقة 1

موعد عرض الحلقة الأولي من مسلسل مليحة، تصدرت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع تفاعل الجمهور الواسع خلال الفترة الماضية مع ما تم نشره من أخبار وصور تدول حول قصة المسلسل.

وتنطلق اليوم، أولي حلقات مسلسل مليحة، بطول دياب وميرفت أمين، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 1

وتعرض الحلقة الأولي من مسلسل مليحة، بطولة دياب علي عدد من القنوات منها، قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحًا والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل مليحة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأولي

تعرض عدد من القنوات الحلقة الأولي من مسلسل مليحة منها قناة ON، وقناة Cbc، وقناة الحياة، بالتزامن مع عرضه علي منصة Watch it.

قصة مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضي الحزين؟

أبطال مسلسل مليحة

يقوم ببطولة مسلسل مليحة كل من: محمد دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

المسلسل مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويعرض في رمضان على قناتي الحياة وON وسي بي سي.