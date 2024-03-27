بعد تصدره "التريند".. إكسترا نيوز تستعرض تفاصيل مسلسل "مليحة" وأحداثه

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أحداث مسلسل "مليحة"، بعد أن تصدرت الحلقة الأولى التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد العمل الأول من نوعه الذي يتحدث عن الاحتلال الاسرائيلي، وبدأت الحلقة الأولى بسرد أحداث عن معاناة الشعب الفلسطيني.





وسلط العمل، الضوء على الفتاة "مليحة" التي عانت من التهجير هي وأسرتها في طفولتها من فلسطين نتيجة التعرض لقصف عنيف، إذ انتقلتِ الأسرة لتعيش في ليبيا، بعد انتفاضة عام ٢٠٠٠ ثم تقرر «مليحة» العودة مرة أخرى إلى فلسطين عن طريق المعابر المصرية.





وقد أشاد به عدد كبير من الجماهير والفنانين والمشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبفكره بداية الحلقة بعرض مقاطع حقيقية للقصف الإسرائيلي على فلسطين حديثًا.





مسلسل «مليحة» بطولة: دياب، ميرفت أمين، علي الطيب، سيرين خاص، أشرف زكي، ومن إخراج شريف عرفة، وتأليف رشا الجزار.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SD3ZgUeCVhA