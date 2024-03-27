"القاهرة الإخبارية": تصاعد ألسنة الدخان من مناطق شمال غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بتصاعد ألسنة الدخان من مناطق شمال غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس، واعتقلت كوادر طبية ونازحين من داخل المستشفى وفي محيطه، كما أطلقت النار على شبان نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء المجمع الطبي.





مجلس الأمن يتبنى قرارًا بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان

يأتي ذلك في أعقاب تبني مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، والذي يقضي بالدفع لمناقشات ومفاوضات حول وقف لإطلاق النار ومستدام خلال الفترة المقبلة.



