عادات غذائية تسبب زيادة الوزن فى رمضان (فيديوجراف)

عادات غذائية تسبب زيادة الوزن فى رمضان (فيديوجراف)
يرتبط شهر رمضان لدى المصريين بتناول الطعام، الأمر الذي يساعد بشكل كبير في زيادة الوزن، وعليه استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، بعض العادات الغذائية التي تؤثر على وزن الجسم في رمضان:
-تناول كميات قليلة من الطعام تؤدي لثبات وزن الجسم.
-عدم تناول الزبادي في السحور لاحتوائه علي مادة "البروبيوتيك" المهمة في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمى.
-الإفراط في الحلويات التى تحتوى على سعرات حرارية عالية وغنية بالدهون المسببة لزيادة الوزن.
-الإكثار من تناول المكسرات يسبب زيادة الوزن لأنها مرتفعة السعرات الحرارية.
-الكسل وعدم القيام بأى نشاط ما يؤدي لتراكم الدهون بالجسم.