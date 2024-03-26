هل الأرملة لو لم تتزوج لها ثواب أكبر؟.. على جمعة يرد

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، على سؤال طالبة، حول إن فى أحاديث إن الزوجة لو مات زوجها ولم تتزوج لها ثواب أكبر؟.

وقال الدكتور على جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولي"، "مين اللى قال إنها لا تتزوج، هى ملقتش حد يتجوزها فصبرت على أولادها وكافحت وكدت، هتأخد ثواب أكبر".

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن المرأة متعلقة زيادة عن اللزوم بولادها ودى طبيعتها والحمد لله إنها كده، فالمرأة يخرج منها الحياة، وهى متعلق غير مبرر وغير معروف، حب من غير أى غرض أو سبب، ولما الراجل يموت بيكون نظرها على ولادها، فالراجل عمله يكون فى الخارج، لكن المرأة تستطيع إنها تعمل لكن عملها الأساسي فى البيت".

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.