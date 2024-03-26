كاتب صحفى: انخفاض الأسعار بسبب سياسات الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة

قال محمد عزالدين، الكاتب الصحفي، إن لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع كبار تجار السلع الغذائية، تنفيذّا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر مهم للغاية، متوقعًا أن تنخفض الأسعار الفترة المقبلة بسبب سياسات الإصلاح الاقتصادي، وكما أوضح رئيس الوزراء بنسب تتراوح من 15% لـ20%.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة جاءت بسبب الإحساس الإنساني الكبير من الرئيس السيسي تجاه المواطن المصري وظروفه في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

توفير العملة الأجنبية وتطبيق الإفراج الجمركي عن البضائع المحتجزة أسهم في تراجع سعر الدولار

وأكد الكاتب الصحفي أن المبادرة تأتي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية لكي يكون الاقتصاد قادرًا على التعامل مع المعطيات الدولية فيما يخص تسعير العملة وتوفير السلع، لافتًا إلى أن توفير العملة الأجنبية وتطبيق إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع المحتجزة، أسهم في تراجع سعر الدولار.