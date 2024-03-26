تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية لإقرار قانون التجنيد

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية "، بتأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية الذي كان مقررًا اليوم الثلاثاء، لإقرار قانون التجنيد، بحسب نبأ عاجل لها.

وكان قد وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى وزراء حزب الليكود في حكومته، أمس الاثنين، محذرًا إياهم من عدم دعم مشروع قانون التجنيد الذي يُعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، وفق ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية.

كان وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي ينتمي لحزب نتنياهو، قد قال، أمس، إنه لن يدعم القانون ما دام لا يوجد إجماع عليه داخل الائتلاف الحكومي بأكمله.