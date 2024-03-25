كاتب صحفي: مصر تنجح في تشكيل رأي عام عالمي لصالح القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي، محمد الجالي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يمثل حدث مهم لما يتضمنه من رسائل عديدة، كما برز خلاله ما يحمله جوتيريش من تقدير كبير للرئيس.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال حوار له عب فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تنجح في تشكيل رأي عام عالمي لصالح القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن جوتيريش أشاد برفض مصر لسياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، ورفض التهجير القسري، كما حذر من من خطورة أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

لقاء الرئيس السيسي مع جوتيريش

وتابع الجالي، أن لقاء السيسي وجوتيريش كشف تطابقا كبيرا في وجهات النظر بين الجانبين في عدد الأمور وأبرز أوجه تطابق وجهات النظر بين الجانبين، هي رفض الجانبين لسياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة، والتمسك بضرورة مواصلة دعم الأونروا، وتأكيد أن إيقاف تمويل الوكالة الأممية يمثل عقابا جماعيا للفلسطينيين الأبرياء.