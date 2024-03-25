الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا حول جهود مصر لدعم قطاع غزة

غزة
غزة

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا تليفزيونيًا حول جهود مصر لدعم قطاع غزة، حيث تمكنت مصر من انتزاع مواقف دولية برفض تصفية قضية فلسطين، وأكد مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي رفضه تهجير الفلسطينيين، وتمثلت الجهود في التالي:

 

_الدولة المصرية فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى للحرب على غزة بدون قيود أو شروط.

 

_تم حشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر أو دول العالم التي أرسلت مساعدات لمطار العريش. 

_ تم الضغط بشدة لإنفاذ دخول المساعدات إلى غزة.

_ تحركات مصر تأتى فى إطار دورها القيادى والشعور بالمسؤولية و80 بالمئة من المساعدات التى تصل للقطاع من مصر.

_تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتنسيق عملية إدخال المساعدات.

_تسهيل وتنسيق زيارات المسؤولين الدوليين والأمميين لمعبر رفح.

_ موقف مصر ثابت يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بأسرع وقت.

 _موقفها ثابت بضرورة حماية المدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة.

_الاستمرار فى قيادة وتنظيم وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

 

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