خبير علاقات دولية: مصر مفتاح الأمن والاستقرار لمواجهة تحديات المنطقة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش خلال زيارته إلى مصر، ركز بشكل أساسي على ملف الأزمة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

دلالات الزيارة الثانية لجوتيريش لمعبر رفح بعد العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف الدكتور أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيارة الثانية لجوتيريش إلى معبر رفح بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، تعكس دلالات كثيرة، تتمثل في أن مصر هى مركز القرار الدولي وكل العالم يتجه إلى مصر ليستمع وينسق مع القيادة المصرية، ويتشاور مع الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار أن مصر هى مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة في مواجهة التحديات المختلفة.

مصر تمثل تيار الاعتدال في العلاقات الدولية

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن مصر تمثل تيار الاعتدال في العلاقات الدولية، ودائمًا تنحاز للقانون الدولي وتحترم سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها، إضافة إلى تسوية الأزمات دون صراعات وتدخل قوات عسكرية.