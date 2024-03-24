خبير علاقات دولية: الأجواء فى إسرائيل تشير إلى وجود عملية عسكرية أكثر دموية فى رفح

قال خبير العلاقات الدولية أحمد شديد، إن الأجواء العامة في إسرائيل تشير إلى عملية عسكرية أكثر دموية في رفح، في ظل الإخفاقات العسكرية والاشتباكات والخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال.

وأضاف "شديد" خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يحاصر عدة مستشفيات منها مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر، في محاولة للضغط على المقاومة أو كسب مزيد من الوقت لإشغال الإدارة الأمريكية على أمل أن يتم تحقيق إي من الإنجازات التي رفعت منذ حوالي 6 أشهر.

نتنياهو يحاول أن يقمع الجبهة الداخلية في إسرائيل

ونوه خبير العلاقات الدولية بأن المناخ العام في إسرائيل يشير إلى أنها مصممة على عملية عسكرية من أجل إطالة أمد الحرب، لافتًا إلى أن نتنياهو يحاول أن يقمع الجبهة الداخلية في إسرائيل التي تتظاهر ضده، وهناك اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة الاحتلال أمس، وأدت لاعتقال 20 متظاهرًا.