الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: الأجواء فى إسرائيل تشير إلى وجود عملية عسكرية أكثر دموية فى رفح

رفح
رفح

قال خبير العلاقات الدولية أحمد شديد، إن الأجواء العامة في إسرائيل تشير إلى عملية عسكرية أكثر دموية في رفح، في ظل الإخفاقات العسكرية والاشتباكات والخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال.

وأضاف "شديد" خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يحاصر عدة مستشفيات منها مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر، في محاولة للضغط على المقاومة أو كسب مزيد من الوقت لإشغال الإدارة الأمريكية على أمل أن يتم تحقيق إي من الإنجازات التي رفعت منذ حوالي 6 أشهر.

 

نتنياهو يحاول أن يقمع الجبهة الداخلية في إسرائيل

ونوه خبير العلاقات الدولية بأن المناخ العام في إسرائيل يشير إلى أنها مصممة على عملية عسكرية من أجل إطالة أمد الحرب، لافتًا إلى أن نتنياهو يحاول أن يقمع الجبهة الداخلية في إسرائيل التي تتظاهر ضده، وهناك اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة الاحتلال أمس، وأدت لاعتقال 20 متظاهرًا.

رفح عملية عسكرية أكثر دموية في رفح عملية عسكرية أكثر دموية عملية عسكرية الأجواء العامة في إسرائيل خبير في العلاقات الدولية أحمد شديد

مواد متعلقة

باحث فى الشأن الإسرائيلى: نتنياهو لديه حسابات شخصية يريد تحقيقها (فيديو)

لميس جابر: العبقرية فى الإمام الشافعى كانت فى حبه للعلم

"مكسرات لميس" يوضح رأى الإمام أحمد بن حنبل فى الإمام الشافعى

"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى مكثف بين حزب الله والاحتلال على الحدود اللبنانية

شهيدان وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال منزلًا فى جنوب رفح بغزة

ارتفاع عدد مصابى هجوم موسكو الإرهابى لـ154 شخصًا

القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تستهدف عددًا من المنازل فى خان يونس

الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة أحد النازحين فى مستشفى الأمل جراء القصف الإسرائيلى

الأكثر قراءة

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

جراحة ناجحة لـ"إمام عاشور" فى الكتف وتقلص فترة غيابه عن الملاعب

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

الأهلى يعدل عقد محمد شكرى للفئة الثانية ويرفض لاعب الهلال السودانى

بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو