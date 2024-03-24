الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ارتفاع عدد مصابى هجوم موسكو الإرهابى لـ154 شخصًا

هجوم كروكوس
هجوم كروكوس

أعلنت وزارة الصحة في موسكو، عن ارتفاع عدد المصابين في الهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس إلى 154 شخصًا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

 

"داعش" يتبنى هجوم موسكو المسلح

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، قد أعلن عبر تطبيق "تليجرام" عن مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو، قائلًا: إن مقاتليه هاجموا تجمعًا كبيرًا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

ولقي ما لا يقل عن 62 شخصًا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وزارة الصحة بموسكو موسكو هجوم موسكو ضحايا هجوم موسكو ارتفاع عدد المصابين الهجوم الإرهابي ارتفاع عدد المصابين في الهجوم الإرهابي

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة أحد النازحين فى مستشفى الأمل جراء القصف الإسرائيلى

الاتحاد الأوروبى يدين استيلاء الاحتلال على 8 آلاف دونم من أراضى الأغوار

مدير جمعية الإغاثة الطبية: مجمع الشفاء تحول لمقبرة جماعية للشهداء ومعتقل كبير

الخارجية الفلسطينية تحذر من مجازر جماعية بمجمع ناصر ومستشفى الأمل بخان يونس

إصابة 3 فلسطينيين فى عملية قنص نفذها جيش الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

مدفعية الاحتلال تطلق قنابل دخانية فى محيط حى الرمال غرب غزة

الأرصاد: عدم استقرار فى الأحوال الجوية.. وفرص سقوط أمطار

الهلال الأحمر الفلسطينى: قوات الاحتلال تقتحم بشكل مفاجئ مستشفيى الأمل وناصر بغزة

الأكثر قراءة

زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

بعد رأس الحكمة.. مصر تستقطب مليارات الدولارات فى قطاع التعدين و100 ألف وظيفة

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين