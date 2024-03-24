ارتفاع عدد مصابى هجوم موسكو الإرهابى لـ154 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة في موسكو، عن ارتفاع عدد المصابين في الهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس إلى 154 شخصًا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

"داعش" يتبنى هجوم موسكو المسلح

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، قد أعلن عبر تطبيق "تليجرام" عن مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو، قائلًا: إن مقاتليه هاجموا تجمعًا كبيرًا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

ولقي ما لا يقل عن 62 شخصًا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.