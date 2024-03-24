الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأرصاد: عدم استقرار فى الأحوال الجوية.. وفرص سقوط أمطار

أمطار
أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية، إننا بدأنا رسميًا في فصل الربيع، لكنه معروف دائمًا بتقلباته الجوية الحادة والسريعة، ومتوقع اليوم نشهد حالة سريعة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. 

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أننا نتأثر بمنخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا، وسوف يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وسوف تحجب جزءًا من أشعة الشمس، وتساعد على انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات

وأوضحت، أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات، لافتة إلى أن الأجواء خلال فترة النهار ستكون شتوية مائلة للدفء، مائلة للبرودة على مناطق من السواحل الشمالية، وخلال فترة الليل نشهد أجواء باردة على معظم المحافظات، خاصة ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر.

ونوهت بأننا نشهد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وبدأت الأمطار خلال الساعات الماضية على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

الأرصاد عدم استقرار في الأحوال الجوية حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية فرص سقوط امطار سقوط أمطار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب جنين بالضفة

أسامة السعيد: قطاع غزة يقف على حافة المجاعة حسب التقارير الأممية

جوتيريش: نُقدِّر دور مصر فى دعم الشعب الفلسطينى

حركة فتح: معبر رفح مفتوح من الجانب المصرى.. وإسرائيل تعرقل دخول المساعدات

جوتيريش يعقد اجتماعًا داخل معبر رفح مع فرق الإغاثة العاملة فى غزة

دلالات زيارة جوتيريش لمصر فى ظل استمرار التصعيد بغزة

جوتيريش يصل معبر رفح ويتفقد المساعدات فى انتظار دخولها إلى غزة

مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد أبرز التحقيقات المتعلقة بهجوم موسكو

الأكثر قراءة

زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

بعد رأس الحكمة.. مصر تستقطب مليارات الدولارات في قطاع التعدين و100 ألف وظيفة

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين