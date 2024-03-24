الأرصاد: عدم استقرار فى الأحوال الجوية.. وفرص سقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا رسميًا في فصل الربيع، لكنه معروف دائمًا بتقلباته الجوية الحادة والسريعة، ومتوقع اليوم نشهد حالة سريعة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أننا نتأثر بمنخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا، وسوف يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وسوف تحجب جزءًا من أشعة الشمس، وتساعد على انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات

وأوضحت، أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات، لافتة إلى أن الأجواء خلال فترة النهار ستكون شتوية مائلة للدفء، مائلة للبرودة على مناطق من السواحل الشمالية، وخلال فترة الليل نشهد أجواء باردة على معظم المحافظات، خاصة ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر.

ونوهت بأننا نشهد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وبدأت الأمطار خلال الساعات الماضية على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.