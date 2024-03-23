السبت 23 مارس 2024
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مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد أبرز التحقيقات المتعلقة بهجوم موسكو

هجوم موسكو
هجوم موسكو

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا في أعقاب هجوم قرب موسكو، الذي وقع مساء أمس الجمعة، وأسفر عن سقوط 93 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب.

ونوه مشيك، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن 93 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة الهجوم، فيما أفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بإصابة أكثر من 100 شخص.

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح لـ93 قتيلًا بينهم 3 أطفال

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن الكرملين قال إن العمل جارٍ لرصد المزيد من المتواطئين، كما أعلنت السلطات الروسية عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي العاصمة موسكو، مساء أمس الجمعة، إلى 93 قتيلا، بينهم 3 أطفال، وأكثر من 100 مصاب.

وتابع: أكدت السلطات أنه تم إجلاء جميع المصابين من مكان الحادث، ونقلهم إلى 12 مستشفى، وكان ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي، قد قال في وقت سابق إن 115 شخصا، بينهم 5 أطفال، نقلوا إلى المستشفيات، وإن 60 بالغًا وطفلًا واحدًا في حالة خطرة.

موسكو هجوم موسكو 4 شاركوا في هجوم موسكو أبرز التحقيقات المتعلقة بهجوم موسكو مراسل القاهرة الاخبارية حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو

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