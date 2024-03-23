إعدام المرضى وتهديد الأطباء.. مأساة مجمع الشفاء الطبى مع جرائم الاحتلال فى غزة

نقل بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، صورة مأساوية يعيشها قطاع غزة حول استهداف مجمع الشفاء الطبي، قائلًا: "إن الاحتلال يقصف المنازل المحيطة بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة".

ولفت جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المجمع الطبي بات العنوان الأبرز جراء ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات جسيمة بحق المجمع بعدما حاصرته واقتحمته آليات الاحتلال.

جرائم الاحتلال في غزة

ونوَّه بأن آليات الاحتلال لا تتوقف عن إطلاق الرصاص والقذائف تجاه أبنية المستشفى، فيما يطالب جيش الاحتلال الأطباء والممرضين والمرضى المتواجدين داخل المستشفى بضرورة الخروج منه وتسليم أنفسهم، إما للتحقيق معهم أو إطلاق النار عليهم وقتلهم داخل أروقة المستشفى.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية إلى أن هناك تأكيدات بأن الاحتلال الإسرائيلي أعدم عددًا من المرضى والأطباء المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي، وقام الاحتلال بتجويع المرضى الذين يتواجدون داخل المستشفى، كما يقوم الاحتلال بمنعهم من تلقي العلاج، حتى ساءت حالتهم.