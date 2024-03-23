اتصالات مع قادة العالم.. دور مصر المحورى لوقف التصعيد فى غزة (فيديو)
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا يرصد دور مصر المحوري لوقف التصعيد في غزة.
دور مصر المحوري لوقف التصعيد في غزة
- الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى العديد من الاتصالات من قادة دول العالم، للتباحث حول وقف التصعيد في غزة.
- الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة احتواء التصعيد الراهن وخطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف.
- الرئيس السيسي يتوافق مع العاهل الأردني على أولوية تضافر الجهود، للعمل على وقف التصعيد والعنف.
- الرئيس السيسي يؤكد لرئيس المجلس الأوروبي أهمية وقف التصعيد وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف.
- الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني يؤكدان خطورة غياب الأفق السياسي وتهديد حياة المدنيين.
- الرئيس السيسي والمستشار الألماني يتوافقان على أهمية العمل المكثف لوقف التصعيد العسكري.
- الرئيس السيسي، ونظيره الإماراتي، يتوافقان على تكثيف التنسيق لدفع الجهود الدبلوماسية لوقف العنف.
- الرئيس السيسي يؤكد لمستشار النمسا ضرورة التسوية العادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
- الرئيس السيسي، ونظيره القبرصي، يؤكدان أهمية تضافر جميع الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لضبط النفس.
- الرئيس السيسي أكد للأمين العام للأمم المتحدة ضرورة العمل الجدي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.
- الرئيس السيسي، وولي العهد السعودي، شددا على أهمية ضبط النفس منعًا لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.
- الرئيس السيسي، ونظيره التركي، حثَّا الأطراف كافة على الوقف الفوري للمواجهات والعنف وتجنيب المدنيين الخطر.
- الرئيس السيسي أكد، في جميع اتصالاته، على مواصلة مصر جهودها المكثفة مع مختلف الأطراف لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.