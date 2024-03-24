"القاهرة الإخبارية": إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب جنين بالضفة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب جنين بالضفة الغربية، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

سقوط 19 شهيدًا وإصابة 23 مدنيًا

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة راح ضحيتها 19 شهيدًا وإصابة 23 مدنيًا خلال انتظار آلاف المواطنين مساعدات عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.

وفتح جيش الاحتلال والدبابات، نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه الجوعى الذين كانوا ينتظرون الطحين والمساعدات الغذائية في مكان بعيد لا يشكل خطورة على الاحتلال.