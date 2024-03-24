الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب جنين بالضفة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب جنين بالضفة الغربية، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

سقوط 19 شهيدًا وإصابة 23 مدنيًا 

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة راح ضحيتها 19 شهيدًا وإصابة 23 مدنيًا خلال انتظار آلاف المواطنين مساعدات عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.

وفتح جيش الاحتلال والدبابات، نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه الجوعى الذين كانوا ينتظرون الطحين والمساعدات الغذائية في مكان بعيد لا يشكل خطورة على الاحتلال.

جنين الضفة الضفة الغربية مواجهات جنوب جنين بالضفة رصاص الاحتلال إصابة شاب برصاص الاحتلال

مواد متعلقة

أسامة السعيد: قطاع غزة يقف على حافة المجاعة حسب التقارير الأممية

جوتيريش: نُقدِّر دور مصر فى دعم الشعب الفلسطينى

حركة فتح: معبر رفح مفتوح من الجانب المصرى.. وإسرائيل تعرقل دخول المساعدات

جوتيريش يعقد اجتماعًا داخل معبر رفح مع فرق الإغاثة العاملة فى غزة

دلالات زيارة جوتيريش لمصر فى ظل استمرار التصعيد بغزة

جوتيريش يصل معبر رفح ويتفقد المساعدات فى انتظار دخولها إلى غزة

مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد أبرز التحقيقات المتعلقة بهجوم موسكو

الأردن: تهديد نتنياهو بالهجوم على رفح الفلسطينية تحد للعالم

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

عاجل.. تنظيم داعش الإرهابى ينشر اللقطات الأولى لهجوم كروكوس فى موسكو (فيديو)

بيان رسمي من الأهلي قبل ساعات من خضوع إمام عاشور لجراحة دقيقة

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟