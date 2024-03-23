أسامة السعيد: قطاع غزة يقف على حافة المجاعة حسب التقارير الأممية

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة مهمة للغاية، فإنه يطلع على الجهود المبذولة من أجل إنفاذ المساعدات لقطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل، منوهًا بأن القطاع يقف على حافة المجاعة حسب التقارير الأممية.

وأضاف السعيد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تحول دون وقف إطلاق النار باعتباره الضمان الإنساني الأهم من أجل إنفاذ المساعدات وحماية الشعب الفلسطيني.

إسرائيل باتت دولة فوق القانون ولا تلتزم بمواثيق الأمم المتحدة

ولفت مدير تحرير جريدة الأخبار إلى أن مجلس الأمن سبق له وأصدر قرارًا بدخول المساعدات، وعينت مفوضة أممية لتيسير عملية دخول المساعدات ومع ذلك أفشل التعنت الإسرائيلي كل هذه الجهود.

وتابع: إسرائيل باتت دولة فوق القانون، ولا تلتزم بمواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، ومستمرة في عملية إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسابق الزمن من أجل عملية اجتياح بري لمدينة رفح التي يتكدس بها أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني.